Sejm zdecydował o losie Henryka Kowalczyka

W nocnym głosowaniu posłowie odrzucili wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Za głosowało 170 posłów, przeciw było 246, a 9 wstrzymało się od głosu.

W trakcie sejmowej debaty, dokonań ministra oraz działań PiS w zakresie ochrony środowiska bronił premier Mateusz Morawieckie, który mówił między innymi o regulacjach poprawiających czystość powietrza. – Pierwsze regulacje (...) zostały wdrożone po roku naszych rządów. Kolejny obszar to program termomodernizacyjny, który nabiera tempa. Rozmawiamy z UE, by program był zakrojony na jeszcze szerszą skalę. Czyste powietrze to wielkie cywilizacyj wyzwanie. Zdajemy sobie z niego sprawę – mówił premier.

Opozycja przeciwko ministrowie środowiska

– Klub parlamentarny PO-KO 5 lipca złożył wniosek o wotum nieufności dla ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Sprawa dla większości państwa znana, to co zrobi Polsce, utrata miliardów złotych z funduszy europejskich na walkę o czyste powietrze, walkę z smogiem, o zdrowie Polaków, to zaniechanie tego rządu i to osobista odpowiedzialność ministra Kowalczyka. Dlatego złożyliśmy ten wniosek. Liczymy że jeszcze on będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które będzie za kilka dni mógł być rozpatrzony i moglibyśmy tę dyskusję o ochronie środowiska, klimatu, o walce ze smogiem, zdrowiu Polaków nie tylko prowadzić na konwencjach programowych, ale także w Sejmie, gdzie jest to miejsce najlepsze do tego typu dyskusji – mówił na początku miesiąca szef klubu PO-KO, Sławomir Neumann, podczas konferencji w Sejmie.