Terlecki żartuje z opozycji: Serial "Tworzymy Koalicję" kończy się blamażem

–Idziemy do wyborów jako Koalicja Obywatelska – poinformował dzisiaj lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Drugi blok – Koalicję Polska – tworzy PSL, trzeci prawdopodobnie partie lewicowe.

– Wszystko wskazuje na to, że po wielu tygodniach bardzo pasjonującego serialu pt. Tworzymy koalicję, okazało się, skończyło się politycznym blamażem – komentował decyzje liderów opozycji wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

– Żadnej koalicji nie ma. Koalicja Obywatelska idzie sama, z obywatelami, którzy dostaną jakieś tam gorsze miejsca. Zobaczymy, co to za obywatele i co to za miejsca. Jednym słowem – takie wrażenie, że Polska czeka na wynik tych wielotygodniowych rozmów, kończy się smutnym finałem. Te rozmowy do niczego nie doprowadziły i partie idą osobne. Czy to jest dobra wiadomość, czy nie? Dla nas to raczej bez znaczenia. Jesteśmy przygotowani na każdy wariant. Mamy program, mamy liderów list – dodał Terlecki.

