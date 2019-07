"Szkodliwy pomysł". Bosak o naklejkach z "Gazety Polskiej"

Bosak przekonuje, że naklejki dołączone do tygodnika mogą odnieść skutek przeciwny od zamierzonego. Jego zdaniem wlepki mogą zasugerować, że konserwatyści są przeciwni samym homoseksualistom, podczas gdy - jak podkreśla Bosak - prawica sprzeciwia się promocji homoseksualistą.

"Te naklejki „Strefa wolna od LGBT” to szkodliwy pomysł. One sugerują, że konserwatyści są przeciw tym ludziom, a to nieprawda. Jesteśmy przeciwko publicznemu promowaniu zachowań homoseksualnych, a nie przeciw samym homoseksualistom. Taki dwuznaczny przekaz to wystawianie im piłki" – napisał Bosak na Twitterze.