"Miałeś Grzesiu wielką szansę...". Czarzasty ostro o liderze PO

Grzegorz Schetyna ogłosił w czwartek rano, że PO idzie do wyborów jako Koalicja Obywatelska, czyli razem z Nowoczesną i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej. Na listach KO mają się znaleźć m.in. społecznicy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Według wszystkich publikowanych ostatnio sondaży podzielona opozycja przegrywa wybory z PiS.

"Wielki krok w stronę zwycięstwa PiS-u"

W rekacji na decyzję PO, partie lewicowe ogłosiły dzisiaj wspólny start partii Razem, Wiosny i SLD. Podczas wystąpienia lider SLD informując o osiągnięciu porozumienia, skrytykował decyzję Schetyny. Jak tłumaczył Czarzasty, oddzielny start Koalicji Obywatelskiej i koalicji partii lewicowych, zwiększa szanse Prawa i Sprawiedliwości na wygraną.

– Miałeś Grzesiu wielką szansę, aby być przywódcą polskich demokratów i demokratek, stworzyłeś wielki projekt i nie umiałeś go obronić. Zabrakło odwagi, wiary i umiejętności – mówił lider SLD Włodzimierz Czarzasty, zwracając się bezpośrednio do Schetyny. Czarzasty stwierdził także, że decyzja o podziale opozycji to „ wielki krok w stronę zwycięstwa PiS-u".

– Dzisiaj Grzegorz Schetyna zrobił wielki krok w stronę zwycięstwa PiS-u (...) Informowanie na konferencji prasowej że satysfakcjonujące będzie dla Koalicji Obywatelskiej jeżeli weźmie ponad 38% głosów to jest przyznanie się do tego, że przestaliśmy walczyć o zwycięstwo. My się nigdy na to nie zgodzimy. Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby przestać walczyć o zwycięstwo z PiS-em – dodał polityk.