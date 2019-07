"Beata Szydło była najlepszą kandydatką". Mazurek o klęsce Szydło w PE

Dziś rano pojawiła się informacja, że grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wyłoniła nową kandydatkę na przewodniczącą komisji zatrudnia i spraw socjalnych w Parlamencie Europejskim. Została nią Słowaczka Lucia Ďuriš Nicholsonová. Jej kandydaturę zgłosiła polska europosłanka Elżbieta Rafalska. Poparło ją 38 członków komisji, a 14 było przeciw.

Poprzednią kandydatką grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów była b. polska premier Beata Szydło. Była premier przegrała jednak dwukrotnie w głosowaniu. Jak podaje Polsat News, Szydło nie chciała dzisiaj rozmawiać z dziennikarzami.

Sprawę skomentowała jednak Beata Mazurek. – Nadal uważamy, że Beata Szydło była najlepszą kandydatką, o ogromnym doświadczeniu politycznym, ogromnym poparciu, jakiego nikt w Europie nie uzyskał, natomiast wszyscy mamy świadomość, że umowy, które tu miały obowiązywać nie obowiązują, że nasi kandydaci, nie tylko Beata Szydło, ale także prof. Krasnodębski zaakceptowani nie byli – mówiła była rzecznika PiS.

– Nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której my jako grupa polityczna stracimy to stanowisko, stąd decyzja o wystawieniu Słowaczki – dodała Mazurek.