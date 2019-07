"Tego nikt się nie spodziewał". Zaskakujące zmiany w programach TVP

Z ustaleń "Super Expessu" wynika, że dwa sztandarowe programy rozrywkowe TVP "Jaka to melodia?" i "Koło fortuny" będą miały nowych prowadzących. Na wizji nie pojawią się jednak nowe twarze. Gospodarze obu programów - Norbi i Rafał Brzozowski - mają zamienić się miejscami.

"Zmiana ta oficjalnie zostanie ogłoszona podczas konferencji prasowej dotyczącej nowości w jesiennej ramówce" – czytamy w "Super Expressie". – Panowie zamieniają się na stałe. Oba te programy mają świetną oglądalność, ale stacji zależy na odświeżeniu formatów – usłyszeli dziennikarze tabloidu od pracowników TVP.

Z planowanych zmian zadowolony jest dotychczasowy gospodarz "Jaka to melodia?". – To prawda, będzie zamiana programów. Cieszę się, bo to nowe wyzwanie. Ostatnio oglądałem „Koło fortuny” i muszę przyznać, że ten program bardzo mi się podoba. Z resztą oba są fajne. Nie jestem zaskoczony tą decyzją – przyznaje Norbert „Norbi” Dudziuk. Jak podkreśla, obecnie nie może powiedzieć nic więcej, ponieważ nagrania ruszają dopiero w sierpniu. – Cieszę się na nowe – dodaje.