"Wolę uczciwych ZOMOwców niż...". Korwin-Mikke zaskakuje na Twitterze

Lider partii KORWiN podzielił się z użytkownikami Twittera zaskakującą opinią. Przyznał, że "ma dość tych PiSowskich wyciągań teczek sprzed lat".

"I powiem więcej: wolę uczciwych ZOMOwców, którzy rzetelnie wykonywali rozkazy, niż facetów mających gęby pełne patriotyzmu, którzy teraz rozkradają nasz kraj w barwach PO-PiSu i PSLD!" – oświadczył Janusz Korwin-Mike. "A co sądzę o 'Wielkiej Lechii' to sądzę..." – skwitował. Polityk do swojego wpisu załączył grafikę.

Wpis Janusza Korwin-Mikkego ma związek z informacjami, jakie pojawiły się w ostatnim czasie na temat dr. Huberta Czerniaka z Konfederacji. Miał on w stanie wojennym na ochotnika wstąpić do ZOMO, gdzie dosłużył się stopnia kaprala. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało mu później zasponsorować dokończenie studiów medycznych. Trwanie Czerniaka w Konfederacji skrytykował w ostatnim czasie Stanisław Michalkiewicz.