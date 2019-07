Nie żyje Adam Słodowy, twórca programu "Zrób to sam"

Tutaj to Polacy są mniejszością. Ukraińcy zdominowali tę miejscowość

Wykroty – niewielka miejscowość w województwie dolnośląskim, w której, jak twierdzi Wirtualna Polska, to Polacy stanowią mniejszość. Jak do tego doszło? Po prostu do naszego kraju przyjeżdża coraz więcej Ukraińców w poszukiwaniu pracy.