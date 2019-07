Sekielski nakręci film o Janie Pawle II. "Trudnych pytań jest więcej"

Na początku maja miała miejsce publikacja dokumentu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Już wtedy Tomasz Sekielski zapowiadał, że nakręci kontynuację dokumentu. Druga część ma się okazać na jesieni 2019 roku, ale dziennikarz zdradził już, że ma w planach nakręcenie trzeciego filmu.

Jego zdaniem każdy kto bada kwestię pedofilii w Kościele, musi zadać sobie pytanie dotyczące roli Watykanu. "A stąd już tylko krok do pytań o Jana Pawła II. Jak walczył z pedofilią wśród duchownych? Co wiedział, a czego nie był świadomy? Czy jego najbliżsi współpracownicy, w tym kardynał Dziwisz ukrywali przed nim niewygodną prawdę? Podobnych trudnych pytań jest więcej, nadszedł czas by je wszystkie zadać i poznać jednoznaczne odpowiedzi. O tym właśnie będzie nasz trzeci film dotyczący pedofilii wśród duchownych, który miałby się ukazać pod koniec 2020 roku" – napisał Tomasz Sekielski na Facebooku.





Dziennikarz przekonuje, że jego zamiarem nie jest zniszczenie "pomnikowej postaci Świętego Papieża-Polaka ustawionej na cokole naszej narodowej dumy".

Sekielski podkreśla, że chce dotrzeć do prawdy. Dziennikarz napisał, że ciężko mu uwierzyć w doniesienia, "z których wynika, że on sam miał tuszować i ukrywać skandale seksualne do jakich dochodziło w Kościele katolickim w trakcie jego pontyfikatu".

