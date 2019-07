Premiera filmu o Amber Gold przesunięta ze względu na wybory

Bromski przekazał, że premiera filmu została opóźniona tak, aby nikt nie mógł zarzucić, że obraz jest wykorzystywany do bieżącej polityki. "Żeby pozbyć się wszelkich wątpliwości przesuniemy termin premiery na po wyborach" – podkreślił w rozmowie z "Super Expressem".

"To opowieść gangstersko-kryminalna, dobry film. Jestem pewien, że żaden polityk nie będzie mógł go wykorzystać do swoich kampanijnych celów" – przekonuje reżyser. "Poprosiliśmy, twórcy filmu i aktorzy, o przesunięcie terminu wejścia filmu „Solid Gold” do kin na okres po wyborach parlamentarnych. Premiera na pewno zostanie przesunięta" – dodaje Bromski.

Film ma trafić do kin na przełomie listopada i grudnia.

O czym będzie opowiadać Solid Gold

"To opowieść o policjantach prowadzących śledztwo w sprawie biznesowo-politycznych powiązań na Pomorzu i rozpracowujących grupę zajmującą się budową piramidy finansowej oferującej inwestycje na podejrzanie wysoki procent" – czytamy w opisie w serwisie Filmstart.pl.

–To nie tylko film sensacyjny, ale także ciekawie opowiedziana historia o Trójmieście w okresie po transformacji. Bohaterowie będą poruszać się na pograniczu świata polityki, biznesu i mafii – powiedział Leszek Kopeć, dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, w rozmowie z portalem Gdynia.pl.

