Merkel ujawnia kulisy rozmowy z Morawieckim o Szydło

W poniedziałek po razu drugi europosłowie odrzucili kandydaturę Beaty Szydło na stanowisko szefowej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych PE. Trzeciej próby już nie było. Ostatecznie wczoraj wybrano Słowaczkę Lucię Duris Nicholsonovą. Jak tłumaczył premier Morawiecki, z praktyki utrwalonej w Strasburgu wynika, że "poszczególne grupy parlamentarne otrzymują możliwość delegowania kandydata na przewodniczącego poszczególnych komisji". Dodał, że taką możliwość miał też PiS, dlatego wysunął "najlepszą z możliwych kandydatur w Europie - Beatę Szydło, która doskonale zna się na tej tematyce".

Z szefem polskiego rządu na ten temat rozmawiała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Merkel odbyła telefoniczną rozmowę z Mateuszem Morawieckim. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił na początku tygodnia, że po przegranym dla Beaty Szydło głosowaniu Merkel zadzwoniła do Morawieckiego „z przeprosinami, wyrazami zdumienia i szoku po tym, co się stało". Jarosław Kaczyński dodawał, że wynik głosowania w Komisji był zaskoczeniem, bo „mieliśmy zawarte pewne porozumienia na najwyższym szczeblu”.

Tymczasem pytana przez Deutsche Welle kancelerz Niemiec opisała: – Oceniając całą sytuację niemieckimi standardami parlamentarnymi wyraziłam podczas rozmowy moje niezrozumienie dla tego co zaszło – powiedziała. Kanclerz podkreśliła, że w niemieckim parlamencie istnieją jasne procedury wyboru przewodniczących poszczególnych komisji, które przypadają politykom zarówno z opozycji jak i rządu. – To dobra parlamentarna praktyka. Próby odrzucenia za wszelką cenę jakiegoś polityka, bo jest z partii, której się nie lubi, są, patrząc przez pryzmat doświadczenia w Bundestagu, czymś nietypowym. I to dałam do zrozumienie podczas rozmowy z premierem Morawieckim – powiedziała Merkel.

Szefowa niemieckiego rządu przyznała też, że rozmawiała z Mateuszem Morawieckim przed wyborem Niemki Ursuli von der Leyen na stanowiskoa przewodniczącej Komisji Europejskiej. – Myślę, że to sensowe, żeby rozmawiać z szefami rządów, o tym, co przedstawiciele ich krajów w PE mogą zrobić, żeby życzenie wyrażone przez przywódców się zrealizowało – stwierdziła.