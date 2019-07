Sejm uchwalił ustawę ws. 500 plus dla niepełnosprawnych. Przyjęto ważną poprawkę

Od środy posłowie zajmowali się rządowym projektem wprowadzającym tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. W przeciwieństwie do popularnego programu "Rodzina 500 plus", ustawa o 500-złotowym dodatku dla dorosłych niepełnosprawnych wprowadza kryterium dochodowe.

Początkowo zgodnie z zapisami w projekcie miało to było 1100 zł, ale dzisiaj w trakcie obrad Sejm przyjął poprawkę Kukiz'15, który podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do najniższej płacy krajowej. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto.

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z poprawką głosowało 428 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 października.