Do wybuchu doszło ok. godziny 17 w kamienicy w Rudzie Śląskiej. Osiem osób opuściło budynek jeszcze przed przyjazdem straż pożarnej. Ranne zostały dwie osoby. Poszkodowani trafili do szpitala w Siemianowicach Śląskich i w Rudzie Śląskiej-Goduli.

Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ogień zajął trzy kondygnacje. Trwa akcja gaśnicza.