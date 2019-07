Pawłowicz kontra Wielowieyska. "Proszę nie histeryzować"

Do kolejnego numeru tygodnika "Gazeta Polska" będzie dołączona nalepka z hasłem "Strefa wolna od LGBT". Choć wydanie z kontrowersyjnym dodatkiem trafi do kiosku dopiero w przyszłą środę, to o akcji "GP" już jest głośno.

Sprawę naklejek i tworzącą się na około niej awanturę skomentowała dziennikarka "Gazety Wyborczej" i TOK FM Dominika Wielowieyska.

"Gazeta PiS promuje strefy wolne od LGBT. Będziemy tworzyć getta dla obywateli drugiej kategorii w państwie PiS? Czeka nas segregacja ludzi o orientacji seksualnej, religii, kolorze skóry, światopoglądzie, które nie mieszczą w normach uchwalonych przez PiS?" – rozpacza Wielowieyska na Twitterze.

"Proszę nie histeryzować" – odpowiedziała publicystce posłanka Krystyna Pawłowicz. „Póki co sami homo lewacy ostentacyjnie publ. segregują I szydzą ze zdrowych Polaków blokując im swe stołówki i siłki.. Sami tworzą getta. Pani teraz insynuuje to Polakom, kt. przecież w odróżnieniu od was nie dyskryminują a chcą się tylko odciąć od dewiacji”... – napisała dalej posłanka PiS (pisownia wpisu oryginalna).