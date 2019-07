Rosati apeluje do opozycji: Cel mamy ten sam

SLD, Wiosna i Lewica Razem idą wspólnie do wyborów parlamentarnych, jako Lewica. Liderzy ugrupowań zapowiadają, że zaproszą do współpracy lewicowe partie, stowarzyszenia, organizacje kobiece i ruchy miejskie. PSL chce budować Koalicję Polskę i niewykluczone, że Ludowcy połączą się z Kukiz'15 i Bezpartyjnymi Samorządowcami. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza chce budować konserwatywne centrum. Z kolei Platforma Obywatelska idzie do wyborów z Nowoczesną pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna obiecuje, że 20 proc. miejsc na listach KO przypadnie działaczom spoza głównego nurtu, m. in. samorządowcom.

Opozycji nie udało się zjednoczyć i dawno już nie była tak podzielona. W kuluarach mówi się o wzajemnych pretensjach i niechęci. Gorzkie słowa padają także niekiedy podczas wypowiedzi dla mediów. Nie brakuje uszczypliwości.

O wzajemny szacunek apeluje tymczasem Dariusz Rosati. Były eurodeputwany PO zaznacza, że choć opozycja jest podzielona, to ma wspólny cel. I tutaj chyba nie ma zaskoczenia – tym celem jest pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. Rosat zamieścił krótki apel na Twitterze.

Czytaj także:

"Prowadzimy rozmowy, dyskutujemy". Kukiz o wspólnym starcie z PSL i Bezpartyjnymi SamorządowcamiCzytaj także:

Lewica wspólnie idzie do wyborów. "Dogadaliśmy się, aby wygrać"