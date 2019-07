Zandberg: Czarzasty jest pragmatykiem

– Gdyby dzisiaj na czele SLD stał Leszek Miller to myślę, że zbudowanie takiego porozumienia nie byłoby możliwe. To ze względu na bardzo fajne zalety Włodzimierza Czarzastego. Czarzasty jest pragmatykiem. Niektórym może się to podobać, niektórym mniej. Jest człowiekiem o otwartej głowie – powiedział Adrian Zandberg na antenie Polsat News. Partia Razem, SLD oraz Wiosna podjęły decyzję o budowie wspólnego bloku.

– Nam się udało porozumieć, nam się udało dogadać. Sytuacja jest taka, że dzisiaj na lewo od Platformy jest porozumienie, jest koalicja. Platforma jest sama. Platforma idzie osobno. Platforma nie potrafi się porozumieć z nikim, kogo nie potrafi zhegemonizować i podporządkować – stwierdził szef Razem.

