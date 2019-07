Syn Beaty Kempy planuje start w wyborach do Sejmu

Cezary Kempa, syn europosłanki PiS Beaty Kempy, chce się ubiegać o mandat posła. W wyborach ma wystartować z wrocławskiej listy PiS – informuje portal Se.pl. Nie wiadomo jeszcze, z którego miejsca miałby startować Kempa.

Chce zostać posłem, bo uważa, że w Sejmie brakuje ludzi, którzy mogą reprezentować młode pokolenie. –Dlatego postanowiłem startować. Nie uniknę porównań z karierą polityczną mamy, ale zapewniam, że chcę pracować na własny rachunek, żeby w Polsce żyło się jeszcze lepiej – mówi 23-latek w rozmowie z Se.pl.

Co na to Beata Kempa? Jak zapewnia, nie zabiegała o to, aby jej syn znalazł się na liście PiS. – Nie ma dużego doświadczenia politycznego, ale od najmłodszych lat jest jej blisko. To polski patriota, wielbiciel żołnierzy wyklętych – zaznacza eurodeputowana. Przyznała, że syn pomagał jej roznosić w trakcie kampanii ulotki wyborcze.

W ubiegłym roku Cezary Kempa chciał zostać radnym powiatu oleśnickiego, w którym leży Syców, rodzinna miejscowość europosłanki. Nie udało mu się. Startował z ostatniego miejsca na liście i zdobył nieco ponad 150 głosów.

