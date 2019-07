Rzymkowski: PiS wyprzedza konkurencję o kilka długości

– Totalna opozycja (…) bierze przykład ze Zjednoczonej Prawicy, która również jest koalicją trzech ugrupowań, wokół jednego największego – Prawa i Sprawiedliwości. Inny element to świadomość niechęci wyborców do szyldów partii politycznych, takich jak Platforma Obywatelska czy Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeśli popatrzymy na wybory, które mieliśmy w ubiegłym roku oraz w tym roku, to PO – jako największa siła w opozycji do PiS – nie posługiwała się nazwą „Platforma Obywatelska”, tylko „Koalicja Obywatelska” czy – w przypadku wyborów do PE – „Koalicja Europejska”. Moim zdaniem Grzegorz Schetyna i kierownictwo Platformy ma pełna świadomość, że ten szyld nie przyciąga wyborców, tylko wręcz przeciwnie – odstrasza. Wyborcy cały czas mają w tyle głowy te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz – stwierdził Tomasz Rzymkowski.

Według parlamentarzysty w tej chwili PiS może się jedynie potknąć o własne nogi, ponieważ ze strony opozycji partii Jarosława Kaczyńskiego nic nie zagraża. – Jeśli obserwujemy już na dziś stan gry sceny politycznej, to Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza o kilka długości stadionu całą konkurencję. PiS w mojej ocenie jest przygotowane do wyborów, przedstawiło już liderów w 41 okręgach sejmowych, wiemy, że do końca lipca mają być przedstawione listy wyborcze. PiS jest niewątpliwie faworytem tych wyborów. Natomiast reszta uczestników w tym tygodniu kończy przygotowania do rozpoczęcia kampanii – powiedział poseł Kukiz'15.

Co dalej z ugrupowaniem Pawła Kukiza? Rzymkowski zapewnia, że trwają negocjacje: – Rozmawiamy z bezpartyjnymi samorządowcami, rozmowy trwają także z Polskim Stronnictwem Ludowym – to są te dwa podstawowe byty. Mowa jest również o Konfederacji, która startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wiem, że rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością zakończyły się fiaskiem z racji na brak zrozumienia dla części postulatów Pawła Kukiza.

