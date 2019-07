"Czego uciekacie?!". Nerwowa wizyta działaczy KO na Podkarpaciu

Z pewnością nie tak miały wyglądać rozmowy polityków z mieszkańcami Stalowej Woli oraz Tarnowa. Działacze z Bartoszem Arłukowiczem i Katarzyną Lubnauer na czele udali się m. in. na miejscowy bazarek.

"Proszę powiedzieć co zrobiliście przez osiem lat! Kłamczuchy i złodzieje!", "Wy sobie jaj robicie?", "Osiem lat nam żeście kurde stworzyli dobrobyt" – to tylko niektóre z reakcji sprzedawców. Nagrania z wizyty polityków PO i Nowoczesnej na Podkarpaciu opublikowała "Panorama".

– To jest założenie tej kampanii, założenie tej wędrówki "TwojegoSztabu", koalicji Team, jak się nazwaliśmy w projekcie "POrozmawiajmy". Słuchamy tego, co Polacy mówią o dzisiejszej Polsce, o tym, co się dzisiaj dzieje w ich życiu, jak drożeją ceny, jak coraz trudniej się im żyje w systemie ochrony zdrowia. Mówią o kolejkach, o oczekiwaniu do specjalistów, mówią o drożejących cenach w sklepach. To są problemy, o których rozmawiamy właściwie każdego dniaMieszkańcy regionu wiedzą, że zbliżają się wybory, mówią o tych wyborach, czekają na te wybory, i mam takie wrażenie, że mają dość sprecyzowane poglądy. Bardzo dobrze nam się dyskutuje też z przeciwnikami politycznymi – mówił Bartosz Arłukowicz podczas konferencji prasowej.