Wałęsa zainaugurował nowy projekt. Punkt pierwszy: Uzgodnienie wartości

Celem Obywatelskiej Pomocy Wyborczej ma być jest aktywizowanie grup, stowarzyszeń i środowisk działaczy obywatelskich do wsparcia ugrupowań demokratycznych w nadchodzących wyborach parlamentarnych. nicjatywę utworzył Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie. W akcji uczestniczą m.in. Komitet Obrony Demokracji, Inicjatywa Wygrajmy Wybory, Inicjatywa Wolne Sądy.

– Uzgodnijcie wnioski z waszych zwycięstw, uzgodnijcie wartości. Pierwszym punktem waszej budowy powinny być uzgodnione i stosowane przez was wartości w Polsce, w Europie, a później w świecie – apelował Lech Wałęsa inaugurując projekt w Warszawie. – Jedni chcą budować świat na wolnościach, wolnym rynku i prawie, a druga połowa odpowiada: "nic nie zbudujecie". Mamona, egoizm, populizm, demagogia prędzej czy później doprowadzi was do zwarcia – wskazał były prezydent.

– Musimy wesprzeć demokratyczne partie, zachęcać do głosowania na nie, udostępniać miejsca na plakaty i banery, roznosić ulotki, brać udział w komisjach wyborczych oraz pełnić funkcje mężów zaufania i obserwatorów – zaznaczał Lech Wałęsa. Jak podkreślił, należy zaprzestać wewnętrznych walk. – Wybraliście go, to trzeba mu pomagać, a na pewno nie przeszkadzać – tak powiedział o Grzegorzu Schetynie.

Ruszyła już strona sinternetowa www.pomoc-wyborcza. pl. Można tam zgłosić się do wsparcia działań inicjatywy Obywatelska Pomoc Wyborcza.