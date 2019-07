„Do Rzeczy” nr 30: Łysiak kontra mit PRL

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Odrzucenie kandydatury Beaty Szydło było złamaniem reguł – mówi Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego, w rozmowie z Kamilą Baranowską.

– Jeśli, jak sugeruje nam dziś Zachód, miarą cywilizacji jest stosunek do osób LGBT, kobiet i mniejszości, to powinien on uznać wobec Polski swoją cywilizacyjną niższość – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Spowiedź z cudzych grzechów”.

– Jestem dumny z bycia Polakiem – mówi Adam „O.S.T.R”. Ostrowski, raper i producent muzyczny, w rozmowie Radosławem Wojtasem.

– Czy polscy żołnierze pojadą do Syrii? – zastanawia się Witold Repetowicz.

– Każdy mieszkaniec budynku wzniesionego w latach 70. lub późniejszych, zwłaszcza tego z wielkiej płyty, może mieć niemal pewność, że na co dzień obcuje z… dinozaurami. Ich śladów odnajduje się w Polsce coraz więcej, niektóre regiony zostały przez nie wręcz zadeptane – pisze Adam Zubek w tekście „Dinozaury są wśród nas”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Cenckiewicz o tym, dlaczego pierwszy raz pozywa Wałęsę.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 22 lipca 2019