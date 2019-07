"Jeżeli tylko ja jestem polska k**wa...". Karol Kłos odpowiada na wulgarne zaczepki Spiridonowa

Aleksiej Spiridonow obraził na Twitterze Karola Kłosa, środkowego reprezentacji Polski. "Polska ku***" – napisał przyjmujący rosyjskiej reprezentacji. Taki komenatrz zamieścił pod postem Kłosa, który udostępnił artykuł na swój temat. Sportowiec już wcześniej "zasłynął" obraźliwymi wypowiedziami na temat naszego kraju. Skandaliczny wpis Rosjanina spotkał się ze zdecydowaną reakcją strony polskiej. Polski Związek Piłki Siatkowej chce ukarania Rosjanina.

Tymczasem Spiridonow przedstawia niezwykle pokrętne tłumaczenie. Twierdzi: Nie obrażałem całego narodu polskiego. Nie rozumiem, dlaczego robi się z tego skandal i chcą mnie ukarać.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk złożył do FIVB i rosyjskiej federacji wniosek o wszczęcie wobec Rosjanina postępowania dyscyplinarnego.

"Widziałem komentarz Rosjanina do całej sprawy... jeżeli tylko ja jestem Polska K***a, a nie cały naród, to luz 🙌🏽🤣 Dajmy spokój i na tym zakończmy" – stwierdza Karol Kłos. Polski reprezentant stara się podchodzić do całej sytuacji z dystansem.

Czytaj także:

Kościół i PiS. Nowacka i Wielowieyska wskazują współwinnych zajść w BiałymstokuCzytaj także:

Szefowa MSWiA: Każda osoba, która dopuszcza się łamania prawa musi liczyć się z konsekwencjami