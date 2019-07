Schetyna proponuje Kaczyńskiemu debatę. Pawłowicz: Nawet Kot Prezesa nie chciałby z wami gadać

W sobotę przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podczas wizyty w Małopolsce wezwał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do debaty. Nawiązał do słów Kaczyńskiego, jakie ten wypowiedział podczas pikniku rodzinnego w Chełmie: – Wiarygodność to warunek funkcjonowania dobrej demokracji (...) jeżeli jest tak, że mamy wybory, mamy kampanię, i różni ludzie, różne partie coś zapowiadają, coś obiecują, a później tego nie wykonują, to ta demokracja jest w istocie fikcją.

Prezes PiS mówił o tzw. szóstce Schetyny, którą lider PO zaprezentował podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej.

– Są bezradni – mówię o politykach PiS – i dlatego atakują, są agresywni. Namawiałbym prezesa Kaczyńskiego, żeby, jak już wróci z wakacji, przyjął propozycję debaty – proponuje Grzegorz Schetyna.

Według parlamentarzystki PiS Krystyny Pawłowicz Jarosław Kaczyński nie stanie do debaty z szefem PO. "Poseł G.SCHETYNA chce debaty z Prezesem J.KACZYŃSKIM. „O wszystkim”... Pan poseł chce,byśmy torowali lewakom drogę do Sejmu.... Tak,jak oni utorowali komunistom drogę do UE... Panie pośle...panie pośle..... Nawet Kot Prezesa nie chciałby z wami gadać/miałczeć... Nawet Kot..." – pisze Pawłowicz na Twitterze.

PiS Marcin Horała stwierdził na antenie Polsat News, że jego zdaniem do debaty szefów PiS i PO nie dojdzie. – To jest oczywiście pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, a nie do mnie (...) Nie urządza się meczów zespołów ekstraklasy z okręgówką – to by się po prostu źle skończyło – mówiłó Horała.