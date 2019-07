Premier Morawiecki: Nie byłoby silnej Polski bez silnego Śląska

Podczas dzisiejszego pikniku wyborczego premier Morawiecki podkreślał znaczenie Śląska dla państwa polskiego. Szef rządu stwierdził, że jednym z celów obecnej władzy jest utrzymanie serce przemysłowe Polski na Śląsku.

– Tu bije serce przemysłowe Polski i chcę obiecać, że niezależnie od tego, jak ta zmiana gospodarcza będzie przebiegać, to chcemy utrzymać serce przemysłowe Polski tutaj na Śląsku. Serce nowoczesnego przemysłu, pełne nowoczesnych technologii, jednocześnie mając ogromny szacunek do tych przemysłów, które zbudowały Śląsk, Polskę. Do tradycyjnych przemysłów również, do hutnictwa, energetyki i również oczywiście do całego przemysłu węglowego. To nasze zobowiązanie – mówił premier Morawiecki.

Premier wskazał również, że jego rząd nie pozwolił na zamykanie kopalń, do czego dążyły poprzednie władze. – Przypomnijcie sobie państwo sytuację, 4 lata temu, to nie tak dawno. 4 lata temu chciano zamykać wszystkie praktycznie czy większość kopalni. Bankrutowało wiele z nich, a my doprowadziliśmy do ich utrzymania, odrodzenia, do tego, że one dzisiaj są z powrotem chlubą przemysłu śląskiego, chlubą przemysłu województwa śląskiego – mówił Mateusz Morawiecki, dodając, że możliwe jest pogodzenie polityki społecznej i gospodarczej, rozwojowej.