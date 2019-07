O. Rydzyk do polityków PiS: Pan Jezus was tego uczy?

Dyrektor Radia Maryja przestrzega, że Polska może podzielić los Niemiec i Irlandii, gdzie początkowo również nie było zgody dla idologii gender, ale z czasem lewicy udało się tam osiągnąć sukces. – Cały czas idzie to do nas, idzie to „sączenie”, szokowanie nas najgorszymi bluźnierstwami. Np. na Pomorzu, w Gdańsku, promował to zamordowany były prezydent Adamowicz – mówił duchowny.

O. Rydzyk podkreślił, że zastanawia go zachowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii. – Czy nie są też tak stojący z boku, żeby być poprawnym politycznie, by tak Panu Bogu ogarek i diabłu świeczkę? Nie wiem, czy nie jesteśmy tacy. Warto się temu przypatrywać – stwierdził redemptorysta.

Duchowny skrytykował rządzących za to, że zbytnio skupiają się na programach socjalnych, mających poprawić pozycję materialną Polaków, przez co zaniedbują sprawy ducha.

– Gdzie macie dobrą zmianę? Dobra zmiana to nie tylko, żeby praca była, nie tylko, żeby finanse dobrze grały, nie tylko, żeby był 500 plus – choć Bogu dzięki i za to chwała, za pochylenie się nad potrzebującymi. Ale gdzie jest duch? Dlaczego ci, którzy mówią o dobrej zmianie nie dbają o ducha? Do kościoła chodzicie i was Pan Jezus tego uczy? Trzeba to naprawić! Telewizja powinna pokazywać prawidłową rodzinę, powinna pokazywać normalność. Nie nazywajmy się konserwatystami! Normalność, a nie konserwatyzm! – podkreślił o. Tadeusz Rydzyk.

