Kraków: Pomyłka urzędników ws. kultowego serialu Netflixa

19 lipca na krakowskim rynku pojawiła się maska Salvadora Dalego. Tego dnia swoją premierę miał trzeci sezon "Domu z papieru". To hiszpański serial o grupie złodziei, którym udaje się dokonać historycznego skoku na mennicę w Madrycie.

Bohaterowie "La casa de papel" użyli podczas napadu właśnie masek Dalego. Netflix postanowił to wykorzystać do promocji filmu. Rzeźba, którą można oglądać na rynku głównym w Krakowie, stanęła na monumencie z napisem: "Kradzież to prawdziwa sztuka". Będzie tam do 5 sierpnia.

I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że urząd miasta wycenił instalację na 274 zł, czyli 15,2 zł za dzień. Skąd tak mała kwota? Bo urzędnicy nie wiedzieli, czy mają do czynienia z reklamą, czy sztuką.

W tym tygodniu rzeźba ma być skontrolowana, a dodatkowe opłaty zapewne zostaną naliczone. Netflix już poinformował, że jeśli taka decyzja zapadnie, to pokryje wszystkie dodatkowe koszty.