Polacy ocenili rząd Morawieckiego. Oto wyniki

Wałęsa oburzony wyrokiem sądu. "Nie dam sobie zamknąć ust"

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok nakazujący Lechowi Wałęsie przeproszenie Jarosława Kaczyńskiego za sugestie jakoby przyczynił się on do śmierci brata. "Smutne jest jednak to, że Sąd w Polsce chce ograniczać swobodę wypowiedzi...