Premier rozmawiał z Kubą Błaszczykowskim. O co chodziło?

Konferencja prasowa w Truskolasach i poprzedzające ją rozmowy premiera ze słynnym piłkarzem dotyczyła dofinansowania budowy okolicznego boiska do gry w piłkę nożną. To jednak tylko jeden z elementów szerszego programu rozwoju sportowego dzieci i młodzieży oraz certyfikowania szkół.

– Z Kubą Błaszczykowskim rozmawialiśmy o tym, co jest najważniejsze. Dowiedziałem się, jak wielka jest rola trenera w kształtowaniu piłkarzy. Futbol to nasz narodowy sport. Kiedy słyszę Mazurka Dąbrowskiego podczas meczu, to serce rośnie we mnie. Myślę, że we wszystkich Polakach. Jest to niezapomniane przeżycie – mówił szef rządu w Truskolasach.

Morawiecki podziękował za współpracę i konsultacje Kubie Błaszczykowskiemu, ale również jednemu ze swoich najbliższych współpracowników w Kancelarii Premiera.

– Droga do sukcesu jest usiana ciężką pracą. Trzeba iść do przodu w ramach pewnej dyscypliny. Taką drogę przebył nasz piłkarz. Chciałem podziękować Kubie Błaszczykowskiemu za wspaniałą postawę, postawę patriotyczną i naukę patriotyzmu w praktyce. Dziękuję też ministrowi Łukaszowi Schreiberowi, który zainspirował mnie, żeby w tej gminie zacząć ten program. Chcemy szerzej w różnych gminach i powiatach Polski rozwinąć ten program sportowy – zapowiedział jednocześnie Morawiecki.