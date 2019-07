Są wyniki sekcji zwłok 5-letniego Dawida. "Wielość ran wskazuje na emocje"

Dawid Żukowski został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego 10 lipca. Tego samego dnia wieczorem mężczyzna odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. W sprawie Dawida podjęto akcję poszukiwawczą, jakiej w Polsce jeszcze nie było.

W ubiegłą sobotę policja poinformowała, że odnaleziono ciało dziecka. Badania potwierdziły, że zwłoki należą do 5-letniego Dawida. Identyfikacji zwłok dokonali też bliscy chłopca. Jak przekazała prokuratura, zwłoki były ukryte w zaroślach nieopodal stawu przy autostradzie A2. Wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa chłopca.

Nie ma narzędzia zbrodni, śledztwo trwa

Jak potwierdził rzecznik prasowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński rany od których zginął 5-latek, zostały zadane ostrym przedmiotem. – W tej chwili nie dysponujemy narzędziem zbrodni – poinformował rzecznik.

Ustalenia wskazują, że mogło to być działanie zaplanowane, choć nie można wykluczyć innych ewentualności. Wielość ran wskazuje na emocje – mówił Łapczyński. Rzecznik poinformował też, że z ustaleń służb wynika, że dziecko zginęło 10 lipca pomiędzy godz. 18 a 19. – Będzie to przedmiotem dalszego postępowania. Badania ubrania ojca dziecka zostały zlecone. Z naszych informacji wynika, że na ubraniu nie ma krwi Dawida, ale biorąc pod uwagę stan tych ubrań, mogło dojść do pomieszania śladów i nie udało się wyodrębnić DNA – mówił Łapczyński.

