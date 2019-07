El. LE: Znamy potencjalnych rywali polskich drużyn

W Nyonie odbyło się losowanie trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. Jeśli Legia Warszawa wygra z KuPS Kuopio, to zagra ze zwycięzcą z pary APS Atromitos Athinon - FC DAC 1904 Dunajska Streda. Z kolei jeżeli Lechia Gdańsk pokona Broendby Kopenhaga, to zmierzy się z SC Braga.

Przypomnijmy, że ostatnio Legia Warszawa pokonała u siebie gibraltarski zespół Europa FC 3:0 i awansowała do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis. Teraz legioniści zmierzą się z fińskim KuPS Kuopio. Jeżeli "Wojskowi" wygrają, to w trzeciej rundzie zagrają ze zwycięzcą z pary APS Atromitos Athinon - FC DAC 1904 Dunajska Streda. Ze Słowackim zespołem w pierwszej rundzie odpadła Cracovia. O wiele gorzej trafili piłkarze gdańskiej Lechii. Jeśli podpieczni Piotra Stokowca wygrają z Broendby Kopenhaga, to trafią na portugalską SC Braga, która prowadzona jest przez byłego trenera Legii - Ricardo Sa Pinto. Z kolei potencjalnym rywalem Piasta Gliwice w tej fazie rozgrywek będzie przegranym z dwumeczu Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) - HJK Helsinki (Finlandia). Mecze III rundy odbędą się 8 i 15 sierpnia. Spotkania II rundy zaplanowano na 25 lipca i 1 sierpnia.