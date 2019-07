Profanacja kościoła pod Poznaniem. "Mówiła bez składu i ładu"

Do profanacji doszło w niedzielę przed wieczorną mszą świętą. Kobieta weszła do kruchty, wybiła szybę i dostała się do zamkniętego o tej porze prezbiterium, po czym przewracała wszystko na ołtarzu. – Krzyż i paschał zostały zniszczone. Zerwała z ołtarza sukno. Ogłoszenia i inne papierowe rzeczy były poprzedzierane, czyli było to celowe działanie. Z tego co wiem, kobieta bywa tu, na naszym terenie, ale nie jest mieszkanką Suchego Lasu. Jedna z parafianek zauważyła tę kobietę siedzącą na ołtarzu w kościele i wszczęła alarm. Szybko przyjechałem na miejsce. Wtedy siedziała już na stopniach kościoła, pijąc i paląc. Słownictwo, którym operowała, jest nie do powtórzenia. Mówiła bez składu i ładu. Każdego, kto próbował z nią rozmawiać, po prostu obrażała – relacjonował Radiu Poznań Krzysztof Pilas z rady ekonomicznej Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kobiecie nie udało się rozbić tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Otworzyła ozdobne, zewnętrzne drzwiczki, ale nie sforsowała wewnętrznych, zamkniętych na klucz. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przechowuje relikwie św. Faustyny Kowalskiej, ale im także nic się nie stało. Ostatecznie kobieta została zatrzymana przez policję.

"W niedzielę 21.07. w godzinach popołudniowych miało miejsce włamanie i PROFANACJA ołtarza i prezbiterium naszego kościoła parafialnego. Wszystkich parafian prosimy o modlitwę, w szczególności ekspiacyjną za grzech profanacji oraz grzechy popełnione w naszej parafii, w naszych rodzinach. Jako Twoje dzieci wołamy: „przebacz nam nasze winy”. Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami!…" – poinformowała parafia na Facebooku.