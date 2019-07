Mojego świata nie tworzą umarli królowie

Radosław Wojtas: Jak to jest usłyszeć z ust Czesława Niemena, że po twoim freestyle’u zmienił swoje zdanie o hip-hopie?

Adam "O.S.T.R." Ostrowski: Dwa razy go pytałem, czy rzeczywiście powiedział to, co usłyszałem, a i tak do dzisiaj zastanawiam się, czy się nie przejęzyczył albo czy ja czegoś źle nie zrozumiałem. Czesława Niemena fascynowała improwizacja słowna, sam próbował z nią eksperymentować. I jeżeli można powiedzieć, że w muzyce istniała jakakolwiek płaszczyzna nie do końca przez niego zgłębiona, to była to właśnie improwizacja słowem. Widział w tym olbrzymi potencjał i pewnie dlatego tak doceniał freestyle.