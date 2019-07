Fogiel: To co powiedział Donald Tusk jest skandaliczne

W sobotę ulicami Białegostoku przeszedł Marsz Równości. Jak wynika z nagrań publikowanych w Internecie, nie obyło się bez brutalnych incydentów. W sieci można już znaleźć wiele nagrań pokazujących brutalne zdarzenia, do jakich doszło obok marszu. Według autorów nagrań, agresorami byli blokujący marsz kibice. Mowa o homofobicznych hasłach i przemocy fizycznej.

Politycy opozycji zarzucają Prawu i Sprawiedliwości, że jest odpowiedzialne za te wydarzenia. Uważa tak m.in. Grzegorz Schetyna, lider PO. Podobnego zdania jest szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który ocenił, że PiS stał się patronem radykalnych środowisk kibolskich.

"Kibole, antysemici, homofobia - nic nowego. Tragedią jest władza, która jest ich patronem. Wszyscy przyzwoici Polacy, niezależnie od poglądów, muszą powiedzieć: dość przemocy!" – napisał Tusk na Twitterze.

Na te słowa ostro zareagował Radosław Fogiel. – Donald Tusk ewidentnie szuka swojego miejsca w polityce na zakończenie kadencji europejskiej i próbuje, jak to on, taka metoda działania politycznego, coś brzydko zainsynuować, gdzieś się wypowiedzieć, później udawać, że to nie ja. Tusk taką metodę funkcjonowania w polskiej polityce przyjął, ale to co powiedział jest skandaliczne – podkreślił szef biura prezesa PiS.