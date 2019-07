Kukiz o wiceministrze: Na krzyż mi przysięgał, że jest wobec Kukiz'15 lojalny

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi wiceministra cyfryzacji. Andruszkiewicz stwierdził na antenie TVP Info, że Kukiz'15 "traci na wiarygodności", bo kiedyś porównywał PSL do "zorganizowanej grupy przestępczej", a dzisiaj razem z nim chce iść do wyborów. Przypomnijmy, że Adam Andruszkiewicz do Sejmu wszedł z list Kukiz'15. Następnie przeniósł się do koła Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego. 28 grudnia 2018 roku opuścił WiS i tego samego dnia został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Wypowiedź Andruszkiewicza dotyczyła niepewnej przyszłości Pawła Kukiz. Wciąż bowiem nie wiadomo, z kim ugrupowanie pójdzie do jesiennych wyborów parlamentarnych. Sam lider mówi, że głównym partnerem do rozmów są Bezpartyjni Samorządowcy. – Z kim pójdzie Kukiz'15, to jeszcze patykiem na wodzie pisane. Okaże się w środę lub czwartek, teraz nie mam takiej wiedzy – zaznacza muzyk w rozmowie z Wirtualną Polską.

Komentując z kolei słowa Adama Andruszkiewicza, Paweł Kukiz stwierdził: – Proszę nie wymieniać mojego nazwiska obok Andruszkiewicza, dla mnie to obraźliwe. To tak, jakby pani sprowadzała mnie do jego poziomu. Przysięgał mi na krzyż, że jest wobec Kukiz'15 lojalny, nie opuści klubu i co? Dwa tygodnie później był już w PiS.