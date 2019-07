Szef MEN kontra reporter TVN. "Czy pan opowiada, jak wygląda pańskie pożycie małżeńskie?"

W sobotę ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy Marsz Rówoności. Podczas wydarzenia doszło do incydentów z udziałem środowisk kibicowskich. Według publikowanych w Internecie nagrań, kontrmanifestanci atakowali fizycznie uczestników Marszu.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski, odnosząc się do sytuacji z Białegostoku, stwierdził w niedzielę w rozmowie z TVN24, że "marsze równości budzą ogromny opór" i "w związku z tym warto się zastanowić, czy w przyszłości tego typu imprezy powinny być organizowane".

We wtorek minister tłumaczył, że jego słowa zostały źle odczytane. – Ja tylko mówiłem o tym, że tego typu manifestacje budzą ogromne emocje, one czasami doprowadzają także do zachowań agresywnych. W Białymstoku mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w związku z tym mówiłem o tym, że warto przygotować się na skutki organizowania takich manifestacji. Jednym z nich jest ogromna skala emocji – zaznaczył polityk, odpowiedziając na pytanie dziennikarza.

Dariusz Piontkowski był również pytany, czy w polskich szkołach powinno się rozmawiać o mniejszościach seksualnych. – My przede wszystkim mówimy o tym, że w podstawach programowych, w ustawach, które decydują o systemie edukacji, jest mowa o tolerancyjnych zachowaniach, o nauce empatii i takie rozmowy, takie zajęcia związane z wyrobieniem tolerancji uczniów odbywały się i będą się odbywały – powiedział szef MEN.

Dopytywany przez reportera "Faktów" TVN Macieja Knapika, jak należy rozmawiać z młodzieżą na temat mniejszości seksualnych, powiedział: –Mówimy wyraźnie o tym, że potrzebna jest tolerancja i empatia i tak nauczyciele uczą dzieci i młodzież w sprawie różnych mniejszości. Na pytanie, czy ktoś, kto dorastając, zaczyna czuć, że jest gejem, powinien o tym mówić w szkole czy zachować to dla siebie, Piontkowski odpowiedział reporterowi "Faktów" TVN: – Jak rozumiem, pan chciałby zapytać wszystkich, nie tylko uczniów, ale także wszystkich czy temat preferencji seksualnych jest tematem, który należy rozpowszechniać. – To niech pan sobie spróbuje sam odpowiedzieć, jak pan się w tej sprawie zachowuje – kontynuował Piontkowski.

– Czy pan wychodzi na ulicę i radośnie w manifestacji opowiada o tym, jak wygląda pańskie pożycie małżeńskie? Być może jest to panu potrzebne z jakiegoś powodu. W Polsce, z tego co wiem, chyba na razie nikt nie zakazuje mówić o swoich preferencjach – zaznaczył szef MEN.