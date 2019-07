"Kraje UE posłuchały Polski i Węgier". Timmermans o swojej przegranej

Głównym kandydatem na przewodniczącego Komisji Europejskiej był Holender Frans Timmermans. Ostatcznie funkcję objęła Niemka Ursula von der Leyen. To efekt m. in. zabiegów polskiej dyplomacji z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Cała grupa V4 działała na rzecz zablokowania kandydatury Timmermansa.

– Oczywiście, jest to rozczarowujące, jeśli nie zostało się wybranym na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Jednak to kraje podejmują własne decyzje, kierując się własnymi interesami – powidział Timmermans podczas konferencji prasowej.

Unijny dygnitarz stwierdził, że każdy kraj głosuje tak, by było dla niego jak najlepiej, a pozostałe rządy analizują, czy się z tym zgodzić czy nie. – W szczególności szereg krajów, w których rządzą politycy Europejskiej Partii Ludowej zdecydował, że będzie popierać stanowisko premierów Polski i Węgier. To ich decyzja. Tak to wygląda w polityce – zaznaczył wiceszef Komisji Europejskiej.