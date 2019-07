Rp.pl: Dodatkowe posiedzenie Sejmu ws. poprawki w ustawie o 500+ dla niepełnosprawnych

Według pierwotnych założeń, o dodatek mogły wnioskować osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub które otrzymują świadczenia nie przekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ta ostatnia wynosi 1100 złotych brutto. Jednak w wyniku zamieszania Sejm przyjął poprawkę PO-KO, która znacznie podwyższyła ten próg – poprawka podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do najniższej płacy krajowej. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto.

Za poprawką zgłoszoną przez opozycję zagłosowało 41 posłów partii rządzącej, a 68 nie wzięło udziały w głosowaniu. Jak tłumaczyli po głosowaniu, nie zdążyli wrócić na miejsce po tym, jak składali gratulacje po wystąpieniu minister rodziny.

Jak dowiedział się nieoficjalnie portal Rp.pl, w przyszłym tygodniu ma zostać zwołane dodatkowe, jednodniowe posiedzenie Sejmu. Możliwe daty to środa 31 lipca lub piątek 2 sierpnia. Wtedy to Sejm miałby przyjąć korektę do ustawy, którą wcześniej przegłosuje Senat.