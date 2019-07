12-latka zmarła podczas kolonii. Są wyniki sekcji zwłok

Przyczyną śmierci 12-latki były problemy z sercem. Wykluczono udział osób trzecich. – Wykluczyliśmy ich odpowiedzialność. Serce dziewczynki było w bardzo złym stanie, ale choroba rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku tygodni – powiedział portalowi Se.pl Leszek Karp, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

70 najmłodszych członków Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej przyjechało do Zakopanego w niedzielę po południu. Po kolacji dzieci poszły spać, a rano 12-letnia Amelka już się nie obudziła. Wezwano lekarza, który stwierdził jej śmierć – opisuje portal. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, niestety lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon. Wstępnie wykluczono, by do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

Rozważano nawet powrót z kolonii do domu. Psycholodzy uznali jednak, że dla dzieci będzie lepiej, jeśli pozostaną na miejscu i będą kontynuować wakacje.

