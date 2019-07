Prokuratura zwalnia byłą tłumaczkę Tuska z tajemnicy

Prokuratura po raz kolejny wydała postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy tłumaczki Magdaleny Fitas-Dukaczewskiej, byłej tłumaczki Donalda Tuska – dowiedziało się Radio ZET. Poprzednią decyzję o zwolnieniu tłumaczki z tajemnicy w marcu prawomocnie uchylił sąd.

Prokuratorzy chcą przesłuchać byłą tłumaczkę Donalda Tuska w ramach śledztwa, dotyczącego tak zwanej zdrady dyplomatycznej. O zdradę byłego szefa polskiego rządu oskarża były szef MON, Antoni Macierewicz. Chodzi o szczegóły rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, już po katastrofie TU-154M. W katastrofie smoleńskej zginęło 96 osób, m. in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią.

Magdalena Fitas-Dukaczewska, która ma dostęp do najwyższych stopniem tajemnic NATO i Unii Europejskiej, odmawia zeznań. Twierdzi, że zmuszenie tłumacza do opowiadania, o czym rozmawiali przywódcy dwóch państw, podważa zaufanie do wszystkich rozmów dyplomatycznych, jakie polskie władze prowadzą przy pomocy tłumaczy i jest szkodliwe dla najważniejszych interesów państwa – opisuje Radio Zet.

