Trzy osoby w stanie ciężkim. Nowe informacje ws. wypadku Polaków w Turcji

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 17 w miejscowości Kemer w południowo-zachodniej części Turcji. Nie wiadomo, co spowodowało wypadek. Media informują jedynie, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który stoczył się ze skarpy. – Przyczyny zdarzenia będą ustalane w nadchodzących dniach – powiedziała RMF FM Ewa Suwara rzecznik MSZ.

Autokarem podróżowali turyści z Norwegii, Rosji i Polski. Rannych w wypadku zostało 41 osób, z czego 22 to Polacy.

– Wśród siedmiu hospitalizowanych Polaków nie ma osoby, której życiu zagraża niebezpieczeństwo – zapewniła Suwara.

Rzecznik MSZ dodała, że być może jeszcze dzisiaj cztery osoby zostaną wypuszczone ze szpitala. – Służba konsularna cały czas pozostaje w kontakcie z władzami, osobami hospitalizowanymi oraz ich najbliższymi, szczególnie tych, którzy są w stanie ciężkim – zapewniła.

Czytaj także:

Wypadek autokaru w Turcji. Wśród poszkodowanych wielu Polaków

Czytaj także:

Tragedia podczas egzaminu na prawo jazdy. 68-latka przejechała egzaminatora