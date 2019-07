Donald Trump nie wspiera wystarczająco LGBT? Celny komentarz Ziemkiewicza

"Amerykanie mają wobec homo potężny kompleks. Nie tak silny jak wobec Indian i Murzynów, ale oparty na tym samym mechanizmie" - zauważa Rafał Ziemkiewicz na Twitterze. Publicysta "Do Rzeczy" odniósł się do artykułu "Gazety Wyborczej", która uważa, że środowiska lewicowe mają powody do krytyki Trumpa, bo ten nie wspiera wystarczająco środowisk LGBT.

"Gazeta Wyborcza" dopatrzyła się oznak sceptycyzmu prezydenta USA wobec LGBT. Donald Trump nie wydał pozwolenia amerykańskiej ambasadzie w Niemczech na wywieszenie tęczowej flagi w tzw. "dniu dumy LGBT". Ambasadorem USA w Niemczech jest Richard Grenell, który nie kryje się ze swoją homoseksualną orientacją. Grenell jest postrzegany za bardzo ważnego rangą urzędnika w administracji Trumpa. "Aktywnie udziela się w kampanii USA o zerwanie z penalizacją homoseksualizmu w 70 krajach, gdzie nadal jest on przestępstwem, w czym popierają go Trump i wiceprezydent Mike Pence" – przyznaje "GW". Ambasada w Berlinie nie dostała jednak zgody na wywieszenie tęczowej flagi. "Trump udaje obrońcę LGBT, ale nie pozwala ambasadom wywieszać tęczowej flagi" – alarmuje "Wyborcza" mimo, że na innych placówkach na terenie Europy flagi LGBT zostały umieszczone - stało się tak między innymi w Warszawie. Wyborcza powołuje się na informacje amerykańskich mediów, takich jak stacja NBC News. Sytuację skomentował na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. "Amerykanie mają wobec homo potężny kompleks. Nie tak silny jak wobec Indian i Murzynów, ale oparty na tym samym mechanizmie. Stąd neoficka gorliwość w eksporcie ideolo LGBT. Im po prostu nie mieści się w głowach, że Polsce nigdy homo nie prześladowano (ani kobiet i innowierców)" – napisał publicysta "Do Rzeczy".