Wyznaczono datę dodatkowego posiedzenia Sejmu. Czego będzie dotyczyć?

Jak podaje serwis 300polityka.pl prezydium Sejmu – po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów – dokonało zmiany w terminarzu posiedzeń Sejmu polegającej na wyznaczeniu terminu dodatkowego posiedzenia Sejmu.

Posłowie zbiorą się więc ponownie 31 lipca, o godzinie 12. W porządku obrad znajdują się punkty poświęcone wyborowi nowego szefa NIK (Najwyższa Izba Kontroli), zmianom w Kodeksie wyborczym oraz rozpatrzeniu poprawek Senatu do ustawy o tzw. 500 Plus dla osób niepełnosprawnych.

Poprawka przyjęta przez przypadek

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę ustanawiającą świadczenie socjalne dla osób niepełnosprawnych. Świadczenie w wysokości 500 zł mają dostawać osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Według pierwotnych założeń, o dodatek mogły wnioskować osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub które otrzymują świadczenia nie przekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ta ostatnia wynosi 1100 złotych brutto. Jednak w wyniku zamieszania Sejm przyjął poprawkę PO-KO, która znacznie podwyższyła ten próg – poprawka podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do najniższej płacy krajowej. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto.

Za poprawką zgłoszoną przez opozycję zagłosowało 41 posłów partii rządzącej, a 68 nie wzięło udziały w głosowaniu. Jak tłumaczyli po głosowaniu, nie zdążyli wrócić na miejsce po tym, jak składali gratulacje po wystąpieniu minister rodziny.

Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej uważa, że PiS będzie chciał teraz zabrać przyznane przez Sejm dodatkowe środki i zrobi to w środku wakacji, żeby nie denerwować wyborców.