Bulwersujące nagranie z Leszna. Kierowca wysiadł z porsche i uderzył kobietę w twarz

Do zdarzenia doszło w Lesznie na Alejach Krasińskiego. Kiedy mężczyzna uderzył kobietę w twarz, to wrócił do auta i próbował nim odjechać, co 30-latka chciała mu uniemożliwić. Mężczyźnie ostatecznie udało się odjechać.

Policjantom udało się już ustalić tożsamość kierowcy porsche. Funkcjonariusze muszą teraz wykonać niezbędne czynności, przede wszystkim przesłuchać świadków.