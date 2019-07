Sami swoi. Jak Twój Ruch wydawał subwencję

Założycielem Twojego Ruchu jest Janusz Palikot. Partia powstała w 2013 r. z przekształcenia wcześniejszej formacji polityka, Ruchu Palikota, a on sam został jej pierwszym przewodniczącym. Chociaż wybory parlamentarne w 2015 roku zakończyły się dla TR niepowodzeniem (startował w nich w ramach koalicyjnego komitetu wyborczego Zjednoczona Lewica), to koalicja przekroczyła próg uprawniający do otrzymywania subwencji z budżetu państwa.

Teraz TR złożył w Państwowej Komisji Wyborczej informację finansową za zeszły rok. Wynika z niej, że partia otrzymała z budżetu państwa subwencję w wysokości 1,233 mln zł, z czego wydano 1,185 mln zł. Niemal całość subwencji była przelewana na rachunek bieżący partii Twój Ruch.

"W zeszłym roku do kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Piłasiewicza, sekretarza zarządu krajowego Twojego Ruchu, trafiło 179 tys. zł.Janusza Palikota sprzed czterech lat (...) W 2018 roku 118 tys. zł trafiło do Danuty Wójcik, skarbniczki Twojego Ruchu, jako osoby fizycznej, a także do jej dwóch firm - kancelarii doradztwa podatkowego. Podobna łączna kwota trafiła do innej członkini zarządu krajowego Bogusławy Życińskiej jako osoby fizycznej, a także do jej podwarszawskiego biura rachunkowego. Karol Jene, kolejny członek zarządu (od tego roku), za pięć zleceń zarobił w 2018 roku w sumie26 tys. zł (...) niemal czterdzieści procent zeszłorocznych wydatków partii to zapłata za usługi osób z jej władz bądź ich firm. W sumie daje to kwotę 442,4 tys. zł." – czytamy na portalu Konkret24.

Partia zapłaciła także za 3 faktury wystawione przez firmę dwukrotnego Mistrza Polski Sommelierów. Za spotkanie ugurpowania przelano 15,4 tys. zł, 15,8 tys. zł oraz 40,1 tys. zł.