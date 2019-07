Zerowy PIT dla młodych. Media: Prezydent podpisał ustawę

Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26 roku życia to jeden z projektów z tzw. nowej piątki PiS zapowiedzianej w lutym br. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT. Jeżeli osoba do 26 r.ż. zarabia więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

– Projekt ma sprawić, by szanse młodych Polaków były takie jak ich odpowiedników na Zachodzie – mówił podczas sejmowej debaty na temat ustawy premier Mateusz Morawiecki. Argumentował, że osobom młodym jest trudniej wejść na rynek pracy, dlatego rząd chce im pomóc.

Dzisiaj, jak podaje Radio ZET (powołując się na informację z Kancelarii Prezydenta), prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę.

