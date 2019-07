Zerowy PIT dla młodych. Prezydent podpisał ustawę

Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26 roku życia to jeden z projektów z tzw. nowej piątki PiS zapowiedzianej w lutym br. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT. Jeżeli osoba do 26 r.ż. zarabia więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

– Projekt ma sprawić, by szanse młodych Polaków były takie jak ich odpowiedników na Zachodzie – mówił podczas sejmowej debaty na temat ustawy premier Mateusz Morawiecki. Argumentował, że osobom młodym jest trudniej wejść na rynek pracy, dlatego rząd chce im pomóc.

Dzisiaj prezydent Andrzej Duda ustawę o "zerowym PIT" dla osób do 26. roku życia podpisał.