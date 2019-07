Poseł PiS: To rząd Mateusza Morawieckiego realnie zmienia na lepsze Śląsk

Premier Mateusz Morawiecki startując na Śląsku wykazał się odwagą, bo dla Śląska nie zrobił nic – uważają politycy opozycji. Czy faktycznie, a jeśli nie, jakie są atuty szefa rządu przed wyborami na Śląsku?

Jerzy Polaczek: Muszę powiedzieć, że słowa opozycji nie wymagają nawet polemiki.

Dlaczego?

Bo infantylnym stwierdzeniom naszych przeciwników przeczą oczywiste fakty. Przede wszystkim związane z programem rządu dla Śląska, ze wsparciem dla przemysłu energetycznego, odbudową pozycji rynkowej w sektorach górnictwa. Wymieniać można wiele innych przykładów działań rządu mających wpływ na Śląsk. Charakter tego regionu jest europejskością w konkrecie o czym pan premier wspominał kreśląc zadania dla Śląska. To tu jak w soczewce odbija się bardzo wiele najtrudniejszych wyzwań wynikających ze społecznych i gospodarczych przekształceń w Polsce, ale też jest najwięcej szans związanych z utrzymaniem potencjału gospodarczego regionu.

Na przykład?

To utworzenie nowych specjalizacji, budowanie Śląska w perspektywie wielu lat, jako regionu, który utrzymuje etos pracy, promuje nowoczesny przemysł, inwestuje w środowisko, tworzy nową bazę infrastrukturalną dla regionu. Jako sprawozdawca ustawy metropolitalnej zwracam uwagę, że w tej kadencji rząd Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego podjął decyzję o utworzeniu przez 41 gmin związku metropolitalnego. Związane jest to z kolejnymi środkami finansowymi.

Politycy PO twierdzą, że powinna się odbyć się debata premiera Mateusza Morawieckiego z liderem listy PO, którym najprawdopodobniej zostanie Borys Budka?

Oczywiście debaty się nie boimy, ostateczna decyzja należy do premiera. Jednak zaproszenie do debaty jest antytezą faktycznych działań polityków PO, którzy merytoryczną dyskusją raczej nie są zainteresowani. Na przykład w niedzielę pan premier uczestniczył w obchodach wojewódzkiego święta policji. Polityków PO nie było, choć święto ma charakter ogólnopaństwowy, nie polityczny. Doskonale pokazuje to rozbieżność między deklaracjami a realnymi działaniami polityków opozycji.