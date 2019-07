Z Paryża do Warszawy. Ursula von der Leyen dzisiaj odwiedzi Polskę

W zeszłym tygodniu von der Leyen, była szefowa niemieckiego ministerstwa obrony, została wybrana na nową przewodniczącą KE. Już 1 listopada zastąpił na tym stanowisku Jeana-Claude'a Junckera.

Negocjacje ws. składu nowej KE

Von der Leyen dwa dni temu odwiedziła Paryż, gdzie spotkała się z prezydentem Emmanuelem Macronem, dzisiaj przyleci do Warszawy i będzie rozmawiać z premierem Matueszem Morawieckim. Rozmowy z Macronem i Morawieckim, skupione są przede wszystkim na kwestii składu nowej Komisji Europejskiej.

Dzisiejsze spotkanie von der Leyen z Matueszem Morawieckiem rozpocznie się o godzinie 11.00 (powitanie przez premiera przewodniczącej-elekt KE), rozmowy ruszą o 11.15.

Przyszła szefowa KE zapowiedziała, że zależy jej aby w Komisji zachowany został parytet płci, co może wpłynąć na decyzje państw w kwestii wyboru kandydatów na komisarzy.

Polskich kandydatów na unijnego komisarza jest siedmioro – informowała dwa dni temu "Rzeczpospolita". Gazeta wymienia szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztofa Szczerskiego, ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego, szefową resortu przedsiębiorczości Jadwigę Emilewicz oraz ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Według "Rz" komisarzem może zostać także jeden z europosłów PiS – mowa o Adamie Bielanie, Jacku Saryusz-Wolskim lub Ryszardzie Czarneckim.

Jak informowało jednak wczoraj radio TOK FM, to szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy – Krzysztof Szczerski jest niemal pewnym kandydatem na komisarza. Szczerski cieszy się szerokim poparciem nie tylko w kancelarii Andrzeja Dudy, ale także w samym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości i jest na krótkiej liście rekomendowanych do wyjazdu do Brukseli – podała stacja.

Nieoficjalnie: Szczerski kandydatem na polskiego komisarza w KE

