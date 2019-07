"Pije pan do Schetyny?". Czarzasty: Piję i mam prawo pić

W niedzielę w Białymstoku odbędzie się protest Lewicy wobec wydarzeń do których doszło podczas Parady Równości. Przypomnijmy, że Marsz Równości w ubiegłą sobotę, przyciągnął tłumy kontrmanifestantów, którzy blokowali pochód. Niektórzy chuligani atakowali uczestników parady oraz funkcjonariusz zabezpieczających wydarzenie. Policja była zmuszona użyć gazu.

Czarzasty kontra opozycja

Inicjatywy Lewicy, w sprawie wiecu wyrażającego sprzeciw, nie popiera jednak opozycja parlamentarna. W proteście udziału nie wezmą prawdopodobnie przedstawiciele PO, Nowoczesnej, Kukiz'15 i PSL-u.

– Jestem zdumiona, że to robią ludzie z Razem i Wiosny, bo to, że SLD robi taką politykę od lat, to wiem, takiej polityki: coś się dzieje, wskakujemy na kobyłkę, powiemy, że robimy, potem się rozejrzymy, z nikim nie skonsultujemy, nie zobaczymy, czy ktokolwiek tego chce i potrzebuje i nie w tym miejscu wskazujemy winnych – komentowała pomysł Lewicy Barbara Nowacka, z Koalicji Obywatelskiej.

– Pozdrawiam Barbarę Nowacką, to jest jak rozumiem element współpracy opozycji demokratycznej – skomentował słowa liderki Inicjatywy Polska Czarzasty. – Barbaro dziękuje za te miłe słowa. Zapraszam Ciebie i Platformę Obywatelską, bo zapraszaliśmy na ten więc – mówił dalej lider SLD.

Jak dodał Czarzasty, niedzielny protest to nie przejaw uprawiania polityk, tylko wyraz solidarności z osobami, które został zaatakowane podczas Parady Równości.

– Nie wystarczy wpisać w program, że związki partnerskie są ważne – mówił lider SLD. – Pije pan teraz do szóstki Schetyny (jeden z punktów poświęcony był związkom partnerskim - red.)? – dopytywała Czarzastego dziennikarka. – Piję i mam prawo pić, zapraszam pana Schetynę, zapraszam pana prezydenta Białegostoku do udziału (w proteście - red.) – dodał polityk.