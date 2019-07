Von der Leyen już u Morawieckiego. "Są trudne tematy"

– Mamy w planie dyskusję na temat personaliów, kwestii obsady komisarza i jakie portfolio dla komisarza polskiego mogłoby zostać przyporządkowane. To w kontekście wszelkich innych wyzwań, o których będziemy dzisiaj rozmawiać – oświadczył Morawiecki.

Premier mówił, że cieszy się ze spotkania z von der Leyen. Wyraził nadzieję na "nowe otwarcie" i budowę "Europy kompromisów".

– Nowa kadencja dla instytucji europejskich, nowe idee, nowe otwarcie. Wierzę, że dla Europy to będzie dobry czas, że pani von der Leyen jest odpowiednią osobą na to stanowisko i bardzo się cieszę z tego spotkania – powiedział Morawiecki.

Z kolei szefowa KE stwierdziła, że z premierem będzie rozmawiać na trzy główne tematy: rozwój, dobrobyt i bezpieczeństwo. – Co do niektórych tematów zgodzimy się, co do niektórych pewnie nie. Są takie trudne tematy jak kwestie migracyjne i praworządności. Ważne by się wysłuchać – oceniła.

Von der Leyen podkreśliła, że Polska jest ważnym krajem Unii Europejskiej i że po Berlinie i Paryżu chciała przyjechać właśnie do Warszawy.

